غاتيلوف: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تزعزع نظام عدم الانتشار النووي

روسيا اليوم/ صرح مندوب روسيا لدى هيئات الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تزعزع استقرار نظام عدم الانتشار النووي في العالم.

وأشار غاتيلوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، نشر يوم الثلاثاء، إلى أن نظام عدم الانتشار "يتعرض لامتحان جدي بسبب سعي دول الناتو إلى ضمان تفوقها العسكري على حساب أمن دول أخرى".

وأضاف أن "دورا خاصا في زعزعة استقرار الوضع يعود للترويكا النووية الغربية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا)، التي تحاول إلقاء المسؤولية على عاتق روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية وإيران".

وتابع قائلا إن تلك المحاولات "تبدو غير مقنعة" في ظل سياسات الدول الغربية ذاتها. يذكر أن بريطانيا وفرنسا أعلنتا في وقت سابق عن خططها لزيادة ترسانتيهما النوويتين. وقالت فرنسا أيضا إنها تسعى لحماية الدول الأوروبية الأخرى بأسلحتها النووية وتعتزم إجراء تدريبات مشتركة مع دول غير نووية في أوروبا في إطار النهج "للردع النووي المتقدم"، حسبما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون.