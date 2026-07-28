شيوخ جمهوريون يشيرون إلى "عقدة نقص" لدى وزير الحرب الأميركي

أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن فقدان الثقة في قيادة وزير الحرب بيت هيغسيث للقوات المسلحة الأمريكية، وذلك مع استمرار الحرب مع إيران دون أي مؤشر على قرب حسمها.

وقال السيناتور توم تيليس، إنه فقد ثقته تماما بوزير الحرب، منتقدا ما وصفه بـ"التشتت" في إدارة الوزارة، وتسريع تقاعد أو إجبار بعض القادة العسكريين الأكثر تميزا على المغادرة.

ولفت إلى أن هيغسيث يعاني من عقدة نقص كبيرة، ويفتقر إلى الخبرة في إدارة المؤسسات الكبيرة، ويميل إلى التدقيق المفرط في التفاصيل، مما يقوض الثقة به، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة متنامية داخل مؤتمر مجلس الشيوخ الجمهوري، مع تصاعد التكاليف وعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، ملمحا إلى أن بعض الزملاء قد يعلنون قريبا عن انتقادات مماثلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت سيكون فيه تصويت تيليس حاسما للموافقة على أي قرار ميزانية قبل عطلة أغسطس، تمهيدا لإقرار حزمة تمويل بقيمة 95 مليار دولار تشمل 73 مليارا للبنتاغون ووكالات الاستخبارات.