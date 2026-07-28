بيونغ يانغ تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى هدنة الحرب الكورية

أقامت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ73 لاتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية، بحضور الزعيم كيم جونغ-أون وكبار المسؤولين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن العرض تضمن تشكيلات رمزية للوحدات التي شاركت في الحرب، إلى جانب وحدات تمثل القوات البرية والبحرية والجوية الحديثة، فيما شدد كيم ووزير الدفاع نو كوانغ-تشول على استمرار بناء "القوة الوطنية" وتعزيز ما تصفه بيونغ يانغ بـ"يوم النصر".

كما ذكرت التقارير أن المناسبة تضمنت فعالية تذكارية عن المتطوعين الصينيين في الحرب، في مؤشر إضافي على إبراز كوريا الشمالية متانة علاقاتها مع بكين.