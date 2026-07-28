العراق يسجل دخول مليون و813 ألف زائر لإحياء زيارة الأربعين الحسيني

* نائب في البرلمان العراقي: الولايات المتحدة تتعامل مع العراق كأحد ولاياتها !

طهران/ارنا -أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق "سعد معن" دخول مليون و813 ألف زائر من 172 دولة مختلفة إلى العراق منذ مطلع شهر محرم الحرام للعام الهجري الحالي.

وكشف رئيس خلية الإعلام الأمني الاثنين، عن عدد الوافدين الى العراق للمشاركة بالزيارة الأربعينية، فيما أشار الى ان أكثر من مليون و813 ألف زائر من 172 جنسية دخلوا الى العراق.

وقالت الخلية إن الفريق "معن" أكد أن عدد زائري الإمام الحسين (ع) الوافدين لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية المباركة بلغ منذ الأول من شهر محرم الحرام للعام الهجري الحالي ولغاية ليلة أمس، مليون و813 ألف و 188 زائراً من 172 جنسية من مختلف دول العالم.

وأوضح: أن هذه الأرقام تعكس حجم الحدث العالمي الذي تشهده الزيارة الأربعينية وتؤكد في الوقت ذاته القدرات العالية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في إدارة الجموع المليونية بكفاءة واقتدار من خلال الخطط الأمنية والتنظيمية المتكاملة التي تنفذها بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بدعم وإسناد مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية من قبل اللجنة العليا للزيارات المليونية وبالتنسيق بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية الأمر الذي أسهم في توفير بيئة آمنة وخدمية متكاملة للزائرين منذ دخولهم البلاد وحتى وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

وأشاد "معن" بـ الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية والوزارات والدوائر واللجان الخدمية الساندة فضلاً عن الأمانات العامة للعتبات المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية والمتطوعين الذين يواصلون تقديم مختلف الخدمات للزائرين على مدار الساعة بما يعكس روح التكافل والتعاون التي يتميز بها العراقيون ويسهم في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية بصورة تليق بمكانة هذه المناسبة الدينية العظيمة.

من جهة أخرى، أعلنت محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي أيام الأربعاء والخميس والأحد وذلك بمناسبة زيارة الأربعين. كما أعلن محافظ كربلاء "نصيف الخطابي" عن عطلة رسمية أيام الأربعاء والخميس والأحد، كما قررت الحكومة تعطيل يومي الإثنين والثلاثاء اللذين يصادفان ١٩ و٢٠ صفر.

في جانب آخر، أشار عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة “حقوق” النيابية مقداد الخفاجي، إلى التدخلات الأمريكية الواسعة في الشؤون الداخلية لبلاده، معتبراً أن سلوك واشنطن يوحي بأنها تتعامل مع العراق كإحدى الولايات الأمريكية، حيث تتولى اتخاذ القرارات ورسم السياسات المتعلقة به. وأفادت «إرنا» نقلاً عن وكالة «المعلومة» بأن الخفاجي اعتبر أن التدخلات الخارجية في العراق ما زالت مستمرة، وأنها تحول دون تمكن بلاده من تحقيق سيادتها حتى في مجال علاقاتها الخارجية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ورأى الخفاجي أن التوجه نحو تنويع الاتفاقيات التجارية مع دول شرق آسيا، مثل الصين والهند، فضلاً عن إيران وروسيا، بعيداً عن القيود والضغوط الأمريكية، يمثل خطوة مهمة ذات طابع سيادي من شأنها تعزيز الاستقلال الاقتصادي والعسكري للعراق.

كما اعتبر أن بغداد ما زالت تفتقر إلى الجرأة الكافية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وإبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود مع مختلف الدول، لافتاً إلى أن الصين والهند تعدان من أكثر الأسواق جدوى للعراق، وأنهما تبديان رغبة كبيرة في شراء النفط العراقي. ورأى النائب العراقي أن العراق لا يزال خاضعاً للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وأن عدداً من القضايا السياسية يُفرض عليه من قبل أطراف خارجية، في مقدمتها الولايات المتحدة.

أقيمت، يوم الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في العاصمة أنقرة، من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. ووصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، صباح يوم الثلاثاء، الى العاصمة التركية انقرة في مستهل زيارة رسمية يجريها الى الجمهورية التركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل الى العاصمة أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية".

وكشف رئيس الوزراء في تغريدة له على منصة "اكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الزيارة الى تركيا تبحث ملفات الاستثمار والمياه وطريق التنمية، وجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، بجانب بحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، وبما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين".