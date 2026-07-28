الجيش الإسرائيلي يتوغل بالدبابات في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

"إسرائيل" تهدد بنشر قواعد في سوريا في حال نشرت تركيا قواعد لها ..

* الدفاع السورية تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار لغم بريف اللاذقية

روسيا اليوم/ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل ستضطر إلى إقامة قواعد عسكرية في سوريا إذا مضت تركيا قدما في خططها لإقامة قواعد لها على الأراضي السورية.

وشدد كوهين على أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تحرك عسكري تركي في الجوار السوري، مؤكدا أن إسرائيل سترد بالمثل لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وأضاف كوهين أن المناطق المحيطة بقطاع غزة باتت عمليا جزءا من غزة نفسها، وكذلك الحال بالنسبة للحدود السورية واللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع واقع ميداني جديد يتطلب تواجدا عسكريا مباشرا في هذه المناطق لحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح كوهين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتناول خلال زياراته المقبلة إلى واشنطن ملفات حساسة تتعلق بإيران ولبنان، وعلى رأسها نزع سلاح "حزب الله"، معتبرا أن العمليات التي نفذتها إسرائيل ضد إيران أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.

في جانب آخر، أفادت مصادر أهلية في درعا لـRT بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من دبابتين وآلية عسكرية باتجاه أطراف وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

ووفقا لمصادر RT يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الجنود الإسرائيليين بإطلاق نار من أسلحة رشاشة مثبتة على دباباتهم باتجاه الأراضي الزراعية والطريق المؤدي إلى وادي الرقاد، دون ورود أية معلومات عن وقوع إصابات بشرية في صفوف المواطنين السوريين في المنطقة.

وكانت مصادرنا قد أفادت الاثنين بقيام قوة عسكرية إسرائيلية متمركزة في ثكنة الجزيرة بإطلاق نيران كثيفة باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع قيام قوة عسكرية اسرائيلية آخرى بالتوغل باتجاه قرية جملة في المنطقة ذاتها من ريف درعا الغربي.

وتأتي هذه التوغلات في سياق التحركات العسكرية الميدانية الاسرائيلية المتكررة في منطقة حوض اليرموك والتي تشتمل على نصب الحواجز ومداهمة البيوت واعتقال المواطنين وترويعهم ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم.

هذا وفي جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل جندي وإصابة آخر جراء انفجار لغم في محيط قرية كبينة بريف اللاذقية.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة في تصريح لـ"سانا" اليوم الثلاثاء إن "جنديا في الجيش العربي السوري استشهد وأصيب آخر أثناء أداء واجبهما في محيط قرية كبينة بريف اللاذقية الشمالي وذلك جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب".

ويوم أمس قتل أحد جنود الجيش العربي السوري أثناء محاولته تفكيك ‏مخلفات حربية في محيط ‏سد ‏تشرين شرق حلب‎.‎ وعملت فرق الدفاع المدني على نقل جثة الجندي المقتول إلى أحد المستشفيات واسعاف الآخر كما قامت بإخماد حريق اشتعل في أحد الاحراج بسبب الانفجار.

وفي 9 يوليو الجاري قتل جندي سوري وأصيب اثنان آخران على إثر انفجار لغم في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي كما قتل جندي وأصيب آخر في مطلع هذا الشهر 2026 أثناء تنفيذ مهمة لتفكيك الألغام في ريف حمص.