القوات المسلحة اليمنية تستهدف نقاط حساسة لإمدادات النفط السعودي

صنعاء- وكالات:- أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساس لإمدادات ولنقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة.

واعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان امس الاثنين أن الاستهداف يأتي رداً على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، عصر اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هجومية استهدفت عددًا من الأهداف والنقاط الحساسة الخاصة بإمدادات ونقل النفط الخام المتجه من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك باستخدام دفعات من الطائرات المسيّرة.

وأكّد العميد سريع أن العملية تأتي ردًّا مباشرًا على خروقات الطائرات المسيّرة التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، مشدّدًا على استمرار الرد الميداني على أيّ اعتداءات تمس السيادة.

وتكشف هذه العملية عن هشاشة المنظومات الدفاعية للرياض وعجزها عن حماية شبكات نقل الطاقة الحيوية التي تمتد عبر البلاد، ليثبت الميدان مجددًا كلفة المغامرات العسكرية للنظام السعودي التي باتت تعرّض البنية التحتية والاقتصادية للمملكة لضربات متواصلة.

وبث الإعلام الحربي اليمني، الاثنين مشاهد توثق لحظة إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من طراز "بيرقدار أكنجي" سعودية، أثناء تحليقها في أجواء محافظة الجوف.

وبث الإعلام الحربي اليمني مشاهد وثقت لحظة إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع "بيرقدار أكنجي" تابعة للعدوان السعودي، وذلك بعد أن تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من التصدي لها وإسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وأظهرت المقاطع المصورة مشاهد إصابة الطائرة بدقة وسقوطها، إضافة إلى حطام المسيّرة وتناثر أجزائها في منطقة الاصطدام، في إطار الاستجابة والتصدي للتصعيد الخارجي والخروقات العدائية المتواصلة.