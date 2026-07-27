المستثمرون العرب يتركون البحرين بعد استهداف شركة امازون

طهران- كيهان العربي

في الوقت الذي وظفت اميركا وحلفاؤها العرب مليارات الدولارات في شركات استثمارية في دول الخليج الفارسي ادت الضربة الدقيقة للبنى التحتية لشركة امازون في البحرين سارع المستثمرون لمغادرة اعمالهم فورا.

فقد استهدف الحرس الثوري الاسلامي في 21 تموز الجاري بضربة صاروخية البنى التحتية لشركة امازون في البحرين ردا على التطاول الاميركي على المنشات النووية في " دار خوين" .

ويرى خبراء عرب ان هذا الامر يعتبر تحولا جادا وجرس انذار للمستثمرين الكبار في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي في المجال الاقتصادي الديجيتالي

والذكاء الاصطناعي.

وحسب تقارير خبرية فان الحرس الثوري الايراني قد وجه عدة صواريخ من طراز كروز باستخدام مسيرات انتحارية على مركز التعاملات التجارية امازون في البحرين وهو المركز الاكثر تطورا في الشرق الاوسط.

وكانت ايران قد وصفت هذا المركز بانه العين الديجيتالية للقيادة المركزية الاميركية وله دور فعال في اسناد العمليات العسكرية الاميركية في المنطقة.

وسبق ان استهدفت ايران 18 شركة للتقنيات الاميركية ومنها :

مايكروسفت و غوغل و ابل و متا و... ضمن بنك الاهداف .مما اعتبره خبراء تحولا في عقيدة الردع . وان ايران قد علمت ان اقتصاد دول الخليج الفارسي لا ينحصر بالنفط والمنشات التقليدية.