مصدر مطلع: اعادة 6 سفن مخالفة إلى المسار الآمن الايراني

طهران- تسنيم:-أشار مصدر مطلع الى الإدارة الحازمة التي تمارسها إيران في مضيق هرمز، معلنا إعادة 6 سفن مخالفة إلى المسار الآمن صباح امس الاثنين.

وصرح هذا المسؤول المطلع قائلاً: قبل ساعات، وفي الساعات الأولى من صباح امس الاثنين ، حاولت 6 سفن مخالفة العبور من المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب المضيق، وذلك بعد أن قامت بإطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، بتحريض من الجيش الأمريكي "القاتل للأطفال" والإرهابي.

وأضاف: إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، بينما أُعيدت السفن الأخرى إلى الخليج الفارسي في ظل الإدارة الحازمة لإيران.

وشدّد هذا المسؤول المطلع على أنه، وكما أُعلن سابقاً، فإن مسار العبور في مضيق هرمز هو المسار المحدد مسبقاً، وأن المسارات الأخرى ملوثة ولن تؤدي إلى أي نتيجة.

كما أعلن مصدر مطلع أن القوات المسلحة الإيرانية، بيقظة كاملة، سترصد وتدير بحزم أي إجراء مخالف للقوانين الدولية للملاحة البحرية، أو دخول إلى الممرات المحظورة.

نقلاً عن إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن مصدراً مطلعاً كشف عن إجراء حازم للقوات المسلحة الإيرانية ضد السفن المخالفة في مضيق هرمز.

وأكد هذا المصدر المطلع أنه "كما أعلن سابقاً، فإن الممر الوحيد المحدد للملاحة البحرية في مضيق هرمز هو الممر الرسمي والآمن، وأن الممرات الأخرى موجودة وغير آمنة، وتفتقر إلى معايير العبور الآمن، ولم يتم إصدار أي ترخيص للعبور فيها".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "إن القوات المسلحة الإيرانية، بيقظة كاملة، سترصد وتدير بحزم أي إجراء مخالف للقوانين الدولية للملاحة البحرية، أو دخول إلى الممرات المحظورة".