إبلاغ واشنطن بالدعوى القضائية التي رفعتها عوائل الشهداء والشعب الإيراني ضد ها

طهران/ إرنا- أعلن رئيس المحاكم في محافظة طهران "علي القاصي مهر" أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة،عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، بالدعوى القضائية التي رفعتها عوائل الشهداء والشعب الإيراني ضد أميركا، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة "للمطالبة بالتعويض المعنوي من قبل المواطنين".

وقدّم رئيس المحاكم في محافظة طهران وخلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقريرا عن آخر مستجدات القضايا المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضد إيران، مشيرا إلى أنه "في إطار تنفيذ المطالب والتوجيهات والتأكيدات الصادرة عن الإمام الشهيد، قائد الثورة الإسلامية، ورئيس السلطة القضائية، فيما يخص المتابعة القانونية لجرائم العدو الأمريكي الصهيوني خلال الحربين المفروضتين الأخيرتين، قمنا بتشكيل دوائر خاصة في النيابة العامة والمحكمة لمتابعة هذا الملف".

وأوضح "القاصي مهر" أنه تم تسجيل أربع فئات من القضايا المتعلقة بالدعاوى القضائية المرتبطة بالحروب المفروضة الأخيرة، وقد تم البت في بعضها وهي في مرحلة صياغة الأحكام، مضيفا: الفئة الأولى من هذه القضايا تتعلق بـ"المطالبة بالتعويض المعنوي من قبل المواطنين"، حيث تقدّم حتى الآن أكثر من 302 ألف من مواطنينا في مختلف أنحاء البلاد بدعاويهم، وقد تم تحديد موعد جلسة النظر في قضيتهم بتاريخ 13 ايلول/ سبتمبر القادم كما تم إبلاغ الولايات المتحدة بالنسخة الثانية من هذه الدعوى عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وتابع رئيس المحاكم في محافظة طهران: أما الفئة الثانية من القضايا قيد النظر، فترتبط بدعاوى عوائل الشهداء والمصابين الكرام، وقد عُقدت أول جلسة للنظر في هذه القضايا بتاريخ 21 تموز/يوليو 2026 . كما تم إبلاغ قادة أمريكا بالنسخة الثانية من هذه الدعوى أيضاً.

وأضاف "القاصي مهر": أما الفئة الثالثة من القضايا، فترتبط بالدعاوى المرفوعة من المواطنين الذين تعرضوا لأضرار جسدية وخسائر مادية نتيجة الجرائم التي ارتكبها العدو الأمريكي الصهيوني، ومن المقرر أن تُنظر هذه القضايا قريباً.

واكمل: فيما يخص الفئة الرابعة من القضايا، فترتبط بالأشخاص والوزارات والمؤسسات والهيئات، حيث تُنظر قضايا هذا المجال في إطار 133 ملفاً قضائياً.

هذا وكان رئيس المحاكم في محافظة طهران قد اعلن في 3 ايار/ مايو 2026 انه تم تسجيل 300 ألف دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ضد أمريكا والكيان الصهيوني في المحكمة رقم 55 الخاصة للشؤون الدولية في طهران، مقدمة من أشخاص طبيعيين واعتباريين مختلفين.