البنتاغون ينشر إحصائيات جديدة عن خسائر القوات الأميركية

طهران-مهر:-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن مقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة 140 آخرين خلال الأسبوعين الماضيين.

وافاد البنتاغون في أحدث إحصائياته عن مقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة 140 آخرين خلال الأسبوعين الماضيين من الاشتباكات مع إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي الخسائر في صفوف القوات الأمريكية منذ بدء الحرب في 28 فبراير 18 قتيلاً و624 جريحًا.

ولم تُصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل إضافية حول حالة الجرحى.

ويرى الكثير من المحللين والخبراء بان اميركا لا تعلن عن الارقام الحقيقية لخسائرها المادية والبشرية التي تفوق الارقام المعلنة بكثير.