الهند تستدعي السفير الأوكراني احتجاجاً على استهداف كييف سفينة لها

استدعت الهند سفير أوكرانيا في نيودلهي، يوم الاثنين، للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية عابرة للبحر الأسود، والذي أسفر عن مقتل مواطن هندي. وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها استدعت السفير الأوكراني، أولكسندر بوليتشوك، لإبلاغه "قلقها البالغ" إزاء الهجوم الذي وقع في 18 يوليو/تموز على السفينة التجارية "إم في أومفورفي" العابرة للبحر الأسود.

وتسبب الهجوم بمقتل بحار هندي كان على متن السفينة برفقة اثنين آخرين من جنسيته. وأدانت الخارجية الهندية بشدة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، موجهة طلباً إلى بوليتشوك بضرورة إبلاغ كييف أنّ مثل هذه الأعمال، "التي تُعرّض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، غير مقبولة ويجب تجنبها".وفي سياق متصل بالتصعيد الأوكراني ضد الملاحة البحرية، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، من عواقب "الإجراء الانتهازي" المنطلق من أوكرانيا، مؤكداً أنه "لن يبقى من دون رد".