سفارتنا في بولندا تحذر السلطات الأوكرانية: الرد على الاعتداءات حق مشروع لإيران

طهران / مهر: وجهت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بولندا تحذيرًا إلى السلطات الأوكرانية، مؤكدة أن الرد على الاعتداءات الأوكرانية حق مشروع لإيران وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة X، مخاطبةً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الأخير، «من خلال الاقتداء بقادة الكيان الصهيوني الذين جرّوا الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران، يسعى اليوم إلى جرّ أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مواجهة مع الجمهورية الإسلامية».

وأضافت أن زيلينسكي «تجاوز منذ فترة حدود صلاحياته، ولم يكتفِ بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، بل لعب أيضًا دورًا في تسليح بعض الأطراف التي شاركت في العدوان على إيران خلال الحرب التي استمرت أربعين يومًا وبعدها»، مؤكدة أن «ضبط النفس الإيراني ليس بلا حدود».

وكان وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي قد كتب، في وقت سابق اليوم، عبر منصة X، أن «زيلينسكي استهدف سفينة تجارية إيرانية، ما أدى إلى مقتل أحد البحارة، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وبتحريض من إسرائيل بهدف جرّ أوروبا إلى الحرب».

وأضاف عراقجي أنه أكد، خلال اتصالات أجراها مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن «هذا التصرف الانتهازي الصادر عن كييف لن يمرّ من دون رد».