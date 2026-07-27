قائد القوات البرية: سنصمد حتى آخر قطرة من دمائنا

طهران/ارنا- أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، أن على أعداء الشعب الإيراني أن يدركوا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى يوماً عن الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة الإسلامية، وأنها ستصمد في وجه أي اعتداء أو تهديد حتى آخر قطرة دم.

واكد العميد جهانشاهي خلال تفقده لعوائل شهداء العدوان الصهيو أمريكي الأخير: أن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية يحظى اليوم، بفضل دماء الشهداء الطاهرة وتضحيات المصابين الأبرار، بحضور دولي قوي ومكانة مرموقة، مستذكرا تضحيات الشهداء ومكرّماً مكانة المصابين.

وأشار العميد جهانشاهي إلى أبعاد اعتداءات الأعداء وجرائم أميركا والكيان الصهيوني، مؤكداً أن على أعداء الشعب الإيراني أن يدركوا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، المعتمدة على الإيمان والإرادة ودعم الشعب الإيراني العظيم، لن تتخلى أبداً عن الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة، وستصمد حتى آخر قطرة دم في وجه أي عدوان أو تهديد.

كما شدد قائد القوات البرية على عزم القوات المسلحة في صون الأمن والسلامة الترابية للبلاد، مؤكداً أن القصاص من الأعداء لدماء الشهداء الابرار لهذه الأرض سيكون حتمياً.