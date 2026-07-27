لافروف يعزي باستشهاد بحار إيراني في هجوم أوكراني بمسيّرات على سفينة تجارية ايرانية

موسكو/ارنا- أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعازيه، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، باستشهاد بحار إيراني في هجوم اوكراني بطائرات مسيرة استهدف سفينة تجارية ايرانية في روسيا.

وافاد موقع وزارة الخارجية الروسية: "أعرب لافروف عن خالص تعازيه في هذا الاتصال الهاتفي بمصرع بحار إيراني في هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في 25 يوليو/تموز على سفينة الشحن الإيرانية "آنا"، التي كانت قد غادرت ميناء أستراخان محملة بشحنة مدنية".

وطلب وزير الخارجية الروسي نقل رسالة تعاطفه إلى عائلة وأصدقاء الفقيد، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووفقاً للتقرير، شكر وزير الخارجية الإيراني أيضاً سلطات أستراخان الروسية على مساعدتها لطاقم السفينة المستهدفة، وشدد على ضرورة أن توقف الحكومة الأوكرانية مثل هذه المغامرات.

وأطلع عراقجي لافروف على الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم الأمريكي على الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني أنه أكد، خلال اتصاليه مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية روسيا، بان هذا الاجراء الذي قامت به أوكرانيا لا يمكن ان يمر دون رد.

وكتب عراقجي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد: "هاجم نظام زيلينسكي سفينة تجارية إيرانية وقتل بحارًا. هذا العمل يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، ونُفذ بتحريض من إسرائيل لجرّ أوروبا إلى حربها".

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "خلال اتصالاتي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، أكدتُ بان هذا التصرف الذي صدر عن هذا الانتهازي المقيم في كييف لا يمكن ان يمر دون رد".