وزير الثقافة: الدبلوماسية ما زالت امتدادا للميدان.. مقاومة لبنان تحظى بأولوية لدى إيران

طهران/ إرنا- أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني "عباس صالحي" في معرض إشارته إلى رسالة قائد الثورة الإسلامية بشأن المقاومة في لبنان، أكد أن هذه القضية تحظى بأهمية بالغة لدى إيران؛ مشددا على أن الدبلوماسية ما زالت امتدادا للميدان.

وكتب "صالحي" الاثنين في تدوينة عبر منصة "إكس": إن قائد الثورة الإسلامية أشار في رسالته المهمة والقيّمة إلى أن قضية المقاومة في لبنان تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران، حتى إنها أدرجت في المادة الأولى من مذكرة التفاهم.

وختم وزير الثقافة تدوينته بالقول: لقد اكتسبت مذكرة التفاهم، بفضل هذه الإشارة مصداقية متجددة، إذ كان من الممكن ألا يرد هذا البند في نصها. وما زالت الدبلوماسية امتدادا للميدان.