إكرام زوار الأربعين الحسيني والارتقاء بجودة الخدمات في منفذ خسروي من أولويات الجيش

قصرشیرین/ارنا- أكد قائد مقر المنطقة الغربية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العمید" أمير طاهري"، ضرورة الحفاظ على الجاهزية وتعزيز التلاحم في تقديم الخدمات لزائري أربعينية الإمام الحسين (ع)، مردفا أن الارتقاء بجودة الخدمات، وإكرام الزائرين، والاستفادة القصوى من القدرات والإمكانات المتاحة في منفذ خسروي الحدودي (غربي البلاد)، تُعد من أولويات الجيش في مراسم الأربعين الحسیني.

وأكد العميد طاهري خلال تفقده موكب «رهبویان ولایت» التابع للواء المدرع 181 في القوة البرية للجيش عند منفذ خسروي الدولي، بأن خدمة زوار الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) شرف كبير لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تم تسخير جميع الإمكانات لتقديم خدمات لائقة بالزائرين.

وأضاف، مثمناً جهود القادة والمنتسبين وخَدَمة هذا الموكب، أن الحفاظ على الجاهزية والانسجام والتنسيق بين الجهات التنفيذية يؤدي دوراً مهماً في تقديم خدمات مناسبة لزوار الأربعين.

وتابع: إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيبقى إلى جانب الزائرين بكل طاقته حتى نهاية مراسم الأربعين، وسيواصل بجدية تقديم الخدمات المناسبة لعشاق سيد الشهداء (عليه السلام).

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر عراقية استمرار توافد زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) إلى العراق، مؤكدة أن عدد الوافدين منذ الأول من شهر محرم الحرام تجاوز مليونا ونصف المليون زائر.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن إجمالي عدد الزائرين الذين دخلوا العراق من مختلف دول العالم منذ الأول من شهر محرّم وحتى يوم أمس بلغ مليونا وخمسمائة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين زائراً، في مؤشر على تصاعد وتيرة الوافدين مع اقتراب زيارة الأربعين.