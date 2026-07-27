كوريا الشمالية ترفض مطالب "آسيان" بنزع سلاحها النووي

جددت كوريا الشمالية، الأحد، تمسكها ببرنامجها النووي، مؤكدة أنها ستواصل تحديث قدراتها في هذا المجال "دون لحظة توقف واحدة"، في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم ‌‌جونغ أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تظهر العداء تجاه "دولة نووية مسؤولة".

وقالت كيم في البيان: "إن موقف كوريا الشمالية حاسم وواضح بأن الردع النووي هو الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة".