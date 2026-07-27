واشنطن تضغط على المكسيك لفرض رسوم على الصلب الصيني

طلبت الولايات المتحدة من المكسيك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من خارج أمريكا الشمالية، على غرار الرسوم الأمريكية المفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، في خطوة تستهدف تشديد القيود على الواردات الصينية وتعزيز حماية المنتجين داخل المنطقة، بحسب مصادر مطلعة لبلومبيرغ.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المقترح يهدف إلى الحفاظ على المعاملة التفضيلية للصلب المنتج في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مقابل فرض حاجز جمركي موحد على الواردات الصينية، مشيرة إلى أن المكسيك أبدت استعدادا لمناقشة المقترح ضمن مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).