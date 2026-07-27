أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران يهنئ بتسجيل قلعة أَلَموت على قائمة التراث العالمي

طهران/إرنا- هنّأ الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، حسن فرطوسي، الشعب الإيراني، ولا سيما أهالي محافظة قزوين وسكان منطقة أَلَموت، بمناسبة التسجيل العالمي لملف قلعة ألموت والتحصينات المرتبطة بها.

وقال فرطوسي في رسالة تهنئة إن إدراج قلعة "أَلَموت" (Alamut Castle) على قائمة التراث العالمي يُعدّ إنجازاً كبيراً لإيران وخبراً ساراً لعشاق الثقافة والحضارة الإيرانية، مؤكداً أن هذا التسجيل لا يمثل نهاية المسار، بل بداية مسؤولية أكبر تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمسؤولين والخبراء وجميع المواطنين، من أجل حماية هذا الإرث القيّم والتعريف به والاستفادة منه على نحو لائق بما يبرز إمكاناته الحضارية والثقافية.

وفي هذا السياق رأى "فرطوسي" ان هذ الحدث هو نجاح يبرهن على الرصانة العلمية والفنية للملف، ويعكس القيم الاستثنائية لهذا المجمع التاريخي، ويُبرز التفاني المتميز للقائمين على حماية التراث الثقافي في إيران وللخبراء المعنيين به.

يُذكر أن الدورة الثامنة والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، التي عُقدت في "بوسان" بكوريا الجنوبية، وافقت بالاجماع على إدراج ملف "قلعة أَلَموت والتحصينات المرتبطة بها" بوصفه الاثر الثقافي المادي الثلاثين لإيران في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويضم هذا الملف مجموعة متسلسلة من سبع قلاع وتحصينات تاريخية هي: ألموت، ولمبسر، ونويذر شاه، وشمس كلايه، وقسطين لار، وشيركوه، وإيلان، وتقع جميعها في وديان ألموت الشرقية والغربية وعلى السفوح الجنوبية لسلسلة جبال البرز.