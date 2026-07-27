ايران وباكستان تجريان مباحثات في مجال  الشؤون الجمركية

طهران/ارنا- اقترح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "صمد حسن زاده"، إنشاء ممر حدودي أخضر للتبادل الإلكتروني للوثائق الجمركية بهدف تسريع التجارة مع باكستان، فيما أعلن السفير الباكستاني في طهران "عمران أحمد صديقي"، عن خطة بلاده لإنشاء هذا الممر واعتماد آلية جمركية مشتركة مع إيران لمعالجة معضلة تكدس الحاويات في ميناء كراتشي.

ونظراً لأهمية معالجة قضية تكدس حاويات التجار الإيرانيين في ميناء كراتشي، التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، سفير باكستان لدی ایران في مقر الغرفة بطهران، لبحث سبل تسريع المبادلات التجارية بين البلدين وإزالة العقبات التي تعترض هذا المسار.

وأكد الجانبان خلال هذا الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما أجريا مباحثات للتوصل إلى توافقات في مجالات الشؤون الجمركية والحدودية، بما يسهم في تسهيل وتسريع وتيرة التجارة بين إيران وباكستان.

وفي اشارة الى المناطق الحدودية بين البلدين وما تتمتع به إيران وباكستان من طاقات للتعاون المشترك، اكد حسن زادة ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، وقال: إن الربط بين هذه الطاقات بما يخدم مصالح البلدين، ولا سيما في مجال التعاون التجاري، يمثل المطلب الأساسي الذي تسعى غرفة التجارة الإيرانية إلى تحقيقه.

كما أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى العوائق التي ما تزال تُبطئ وتيرة العلاقات التجارية بين إيران وباكستان، وفي مقدمتها غياب الآليات المالية الفعالة، وقضايا المواصفات، فضلاً عن التوقف الطويل للحاويات في ميناء كراتشي، داعياً الجانب الباكستاني إلى العمل على إزالة هذه المعوقات.

وأوضح حسن زاده أن "تكدس الحاويات وطول مدة تخليص البضائع في ميناء كراتشي، إلى جانب القيود المفروضة على النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية، ألحقا خسائر مالية بالناشطين الاقتصاديين الإيرانيين."