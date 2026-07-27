إيران وجمهورية أذربيجان تبحثان في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين

أستارا/ارنا- عقد وفد رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان الاثنين، اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في مدينة أستارا الحدودية (شمال غرب)؛ لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

وأكد حاكم مدينة أستارا الحدودية علي درماني خلال الاجتماع مع الجانب الأذربيجاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية بالغة لتطوير علاقاتها مع جمهورية أذربيجان، انطلاقاً من روابط الجوار والصداقة التي تجمع بين الشعبين والحكومتين.

وشدد درماني على ضرورة استثمار الإمكانات والقدرات الواسعة المتاحة لدى البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري والبحري والسككي يمثل أحد أبرز مجالات التعاون الناجحة في حركة نقل البضائع والترانزيت.

كما لفت إلى أهمية مشروع الطريق السريع والجسر الرابط بين أستارا الإيرانية وأستارا الأذربيجانية، الذي يمتد بطول 1400 متر، واصفاً إياه بأحد أهم مشاريع النقل الاستراتيجية؛ حيث يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، وتسهيل حركة المركبات والشاحنات العابرة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأحد أهم المعابر الحدودية في إيران.

وضم الوفد الأذربيجاني رفيع المستوى كلاً من: رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم، ونائب وزير الثقافة، وعضواً في البرلمان، والقنصل العام لأذربيجان في إيران.