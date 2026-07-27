وزارة النفط الايرانية: تحقيق مبيعات نفطية بقيمة 11 مليار دولار في 4 اشهر

طهران/ارنا- أعلنت وزارة النفط الايرانية أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1405 هـ.ش (بدا في 21 اذار/مارس)، وعلى الرغم من استمرار العقوبات، والضغط على أسطول النقل، والقيود المفروضة على السوق الصينية، وحتى اندلاع الحرب، تجاوزت مبيعات البلاد من النفط 11 مليار دولار.

وجاء في بيان لوزارة النفط: في الأسابيع الأخيرة، ومع تزايد التكهنات حول تغييرات محتملة في وزارة النفط، ظهرت سلسلة من الادعاءات حول أداء الوزارة في مبيعات النفط وعائدات النقد الأجنبي.

واضاف: في بعض هذه الروايات، يُعزى انخفاض موارد النقد الأجنبي في البلاد مباشرةً إلى ضعف مبيعات النفط، بل ويُزعم أن الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار بسبب أداء وزارة النفط.

وتابع: بلغ إجمالي مبيعات النفط وعائدات النقد الأجنبي منها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 1404 هـ.ش (انتهى في 20 اذار/مارس 2026) حوالي 8 مليارات دولار.

واضاف: في حين تجاوز هذا الرقم 11 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1405 هـ.ش، على الرغم من استمرار العقوبات، والضغوط على أسطول الشحن، والقيود المفروضة على السوق الصينية، بل وحتى اندلاع الحرب.

وختم البيان: بمعنى آخر، في فترة كان يُتوقع فيها أن تُقلل الضغوط الخارجية بشدة من قدرة إيران على تصدير النفط، لم يتوقف تدفق مبيعات النفط وتحصيل الإيرادات ، بل يُظهر اتجاهاً تصاعدياً.