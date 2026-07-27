"يديعوت أحرونوت":تراجع مخزون "باتريوت" يهدد قدرة واشنطن على خوض الحرب مع إيران

تتزايد المخاوف داخل الأوساط العسكرية الأميركية من تراجع مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، في ظل الاستهلاك الكبير الذي شهدته الحرب الأخيرة. وتكشف تقديرات وتقارير متداولة أن أي تصعيد عسكري واسع ضد إيران قد يضع واشنطن أمام تحدٍ يتمثل في استنزاف قدراتها الدفاعية الصاروخية، وسط تحذيرات من انعكاسات ذلك على جاهزية قواتها وانتشارها العسكري في المنطقة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقديرات داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، نُشرت في نيسان الماضي، أظهرت أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 1200 صاروخ باتريوت خلال الحرب، فيما تتجاوز تكلفة الصاروخ الواحد أربعة ملايين دولار.

وأضافت الصحيفة أن تلك التقديرات وصفت مستوى المخزون في ذلك الوقت بأنه "مقلق"، مشيرةً إلى أن مصادر عسكرية أكدت تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة كان قد حذّر، خلال مناقشات مغلقة، من أن الجيش الأميركي قادر على استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، إلا أن الإقدام على مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلى استنزاف خطير لمخزون الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأميركية.

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