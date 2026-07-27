هوندا تقدم محركها الجديد مع استون مارتن في يوم تصوير قبل سباق هولندا

ستمنح ​هوندا​ محركها المطور أول ظهور مع فريق ​استون مارتن​ خلال يوم تصوير على حلبة المجر، قبل اعتماده رسميًا في جائزة هولندا الكبرى ضمن منافسات الفورمولا 1.

وأكد شينتارو اوريهارا، المسؤول الميداني في هوندا، أن الشركة دعمت استون مارتن خلال دمج وحدة الطاقة في المجر، وجمعت بيانات مهمة ستساعد قبل الجولة المقبلة، موضحًا أن يوم التصوير سيكون الاختبار الأول للمحرك الجديد قبل دخوله المنافسات.

ويأتي ذلك بعد اعتماد استون مارتن النسخة "بي" من سيارة الموسم الحالي في المجر، حيث أظهر الفريق تحسنًا في التجارب التأهيلية والسباق، رغم إنهاء لانس سترول في المركز 13، وحلول زميله فرناندو الونسو خلفه مباشرة.

وأكد الونسو أن التحديثات تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، مشيرًا إلى أن السيارة الجديدة لا تزال تمتلك هامشًا إضافيًا للتحسن مع مواصلة العمل على إعداداتها وتطويرها.