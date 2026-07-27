ميسي يتجنب العقوبة بعد غيابه عن مباراة "كل النجوم"

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم إعفاء الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة "كل النجوم " التي تجمع نخبة نجوم الدوري الأميركي بنجوم الدوري المكسيكي ون توقيع أي عقوبة، وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائي ​كأس العالم 2026​.

ويغيب ميسي، إلى جانب زميله في إنتر ميامي ​رودريغو دي بول​، عن المباراة المقررة الأربعاء بعدما منحهما النادي فترة راحة عقب انتهاء مشوارهما في المونديال.

وأوضحت الرابطة أن القرار يأتي تطبيقًا لاتفاق أُبرم قبل انطلاق موسم 2026 بين الدوري الأميركي ورابطة اللاعبين، يقضي بمنح الأندية حرية تحديد موعد عودة اللاعبين المشاركين في كأس العالم إلى التدريبات والمنافسات.

ويختلف هذا القرار عن الموسم الماضي، عندما تعرض ميسي للإيقاف مباراة واحدة بسبب غيابه عن مباراة النجوم، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة من إدارة إنتر ميامي.