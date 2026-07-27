الونسو: تشيلسي يبدأ بطاقة جيدة

أكد مدرب ​تشيلسي​ تشابي ألونسو أن فريقه الجديد بدأ التحضيرات للموسم المقبل بـ"طاقة جيدة"، مشيرا إلى أن هدفه بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب.

وقال ألونسو إن تشيلسي يملك الجودة والموهبة، لكنه يحتاج إلى تحقيق التوازن وتطوير بعض الجوانب، مؤكدا أنه لن يغير كل شيء، بل سيعمل على تحديث ما قدمه الفريق في الموسم الماضي.

ويستعد المدرب الإسباني لقيادة تشيلسي في أول مباراة له أمام ويسترن سيدني واندررز في سيدني، بعد توليه المهمة رسميا مطلع تموز.

وأشاد ألونسو بالتعاقد مع ​مورغان روجرز​ من أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، معتبرا الصفقة "رائعة"، ومتوقعا أن ينسجم اللاعب بشكل جيد مع ​كول بالمر​.

ويأمل ألونسو، بطل الدوري والكأس مع باير ليفركوزن دون هزيمة في موسم 2023-2024، في إعادة تشيلسي إلى المنافسة على المراكز الأولى بعد موسم مخيب أنهاه الفريق في المركز العاشر.