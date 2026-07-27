برشلونة يوضح سبب سفر دي يونغ وتير شتيغن إلى إنكلترا

كشفت تقارير صحافية عن أسباب اصطحاب ​برشلونة​ لكل من ​فرينكي دي يونغ​ والحارس ​مارك أندريه تير شتيغن​ ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى إنكلترا، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ​هانز فليك​ قد ضم الثنائي إلى قائمة تضم 31 لاعبًا، رغم اختلاف وضعيتهما، حيث يعاني دي يونغ من إصابة في الركبة ستبعده لفترة طويلة، بينما تحيط الشكوك بمستقبل تير شتيغن مع النادي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة لا يزال يعتبر تير شتيغن جزءًا مهمًا من الفريق، بعدما شارك في المباراة الودية أمام يوروبا، ومن المتوقع أن يشارك أيضًا أمام برمنغهام سيتي، رغم وجود احتمال رحيله إلى أياكس على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مع أياكس بشأن إعارة الحارس الألماني حتى نهاية الموسم المقبل، مع تحمل النادي الكتالوني 90% من راتبه، لكن الصفقة توقفت بسبب مشاكل ضريبية لم يتم حلها حتى الآن.

أما بالنسبة لدي يونغ، فقد قرر برشلونة سفره مع الفريق من أجل متابعة حالته الصحية بشكل يومي من جانب الجهاز الطبي، بعدما اختار اللاعب العلاج التحفظي بدلًا من الخضوع لعملية جراحية، وسط توقعات بغيابه بين خمسة وستة أشهر.