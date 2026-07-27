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رمز الخبر: 227444
تأريخ النشر : 2026July27 - 20:50
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ليساندرو مارتينيز يبرر تصرف لاعبي الأرجنتين خلال تتويج اسبانيا

 

دافع المدافع الأرجنتينيليساندرو مارتينيزعن تصرف زملائه خلال مراسم تتويجاسبانيابلقبكأس العالم 2026، نافياً أن يكون إدارة ظهورهم أثناء رفع الكأس تعبيراً عن عدم الاحترام، مُؤكّداً أن الهدف كان تحية الجماهير الأرجنتينية التي ساندت المنتخب حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح مارتينيز أنَّ لاعبي الأرجنتين صافحوا جميع لاعبي إسبانيا وأعضاء الجهاز الفني عقب المباراة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي طالت المنتخب لا تستند إلى حقائق.

وأضاف أنَّ الفريق احترم منافسيه طوال البطولة، وأن المشهد الذي أثار الجدل جاء أثناء ترديد اللاعبين الهتافات مع جماهيرهم خلف المرمى.

في المقابل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وسلوك بعض أفراد المنتخب الأرجنتيني.

 

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