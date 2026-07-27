ليساندرو مارتينيز يبرر تصرف لاعبي الأرجنتين خلال تتويج اسبانيا

دافع المدافع الأرجنتيني ​ليساندرو مارتينيز​ عن تصرف زملائه خلال مراسم تتويج ​اسبانيا​ بلقب ​كأس العالم 2026​، نافياً أن يكون إدارة ظهورهم أثناء رفع الكأس تعبيراً عن عدم الاحترام، مُؤكّداً أن الهدف كان تحية الجماهير الأرجنتينية التي ساندت المنتخب حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح مارتينيز أنَّ لاعبي الأرجنتين صافحوا جميع لاعبي إسبانيا وأعضاء الجهاز الفني عقب المباراة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي طالت المنتخب لا تستند إلى حقائق.

وأضاف أنَّ الفريق احترم منافسيه طوال البطولة، وأن المشهد الذي أثار الجدل جاء أثناء ترديد اللاعبين الهتافات مع جماهيرهم خلف المرمى.

في المقابل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وسلوك بعض أفراد المنتخب الأرجنتيني.