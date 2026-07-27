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رمز الخبر: 227443
تأريخ النشر : 2026July27 - 20:50
سرویس کیهان عربی » اخبار
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داني أولمو يهاجم مساعد سكالوني ويتّهمه بالكذب

 

رفض الإسبانيداني اولموالاعتذار الذي قدمه مساعد مدرب الأرجنتينروبرتو أيالاعقب أحداث نهائيكأس العالم 2026، مُؤكّداً أن رواية الأخير لا تعكس ما حدث داخل الملعب، ومتهماً إياه بالكذب بشأن الواقعة.

وأوضح لولمو أنّهُ لم يوجه أي كلمات استفزازية إلى أيالا، خلافاً لما ادعاه المدرب الأرجنتيني، مشيراً إلى أنَّ الاعتذار الحقيقي لا يترافق مع تبرير الاعتداء.

وأضاف أنَّ اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة لأنهم يمثلون قدوة للجماهير والأطفال، لذلك يجب أن يكون السلوك داخل الملعب وخارجه مثالياً.

وختم نجماسبانيابالتأكيد أن الأهم هو تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم، بينما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقه في أحداث المباراة النهائية.

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