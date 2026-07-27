داني أولمو يهاجم مساعد سكالوني ويتّهمه بالكذب

رفض الإسباني ​داني اولمو​ الاعتذار الذي قدمه مساعد مدرب الأرجنتين ​روبرتو أيالا​ عقب أحداث نهائي ​كأس العالم 2026​، مُؤكّداً أن رواية الأخير لا تعكس ما حدث داخل الملعب، ومتهماً إياه بالكذب بشأن الواقعة.

وأوضح لولمو أنّهُ لم يوجه أي كلمات استفزازية إلى أيالا، خلافاً لما ادعاه المدرب الأرجنتيني، مشيراً إلى أنَّ الاعتذار الحقيقي لا يترافق مع تبرير الاعتداء.

وأضاف أنَّ اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة لأنهم يمثلون قدوة للجماهير والأطفال، لذلك يجب أن يكون السلوك داخل الملعب وخارجه مثالياً.

وختم نجم ​اسبانيا​ بالتأكيد أن الأهم هو تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم، بينما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقه في أحداث المباراة النهائية.