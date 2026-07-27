راتب مميز لفوزينيا مع كولو كولو التشيلي

كشفت مصادر صحفية ان الأجر الشهري لحارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، ​فوزينيا​، تضاعف قرابة ثلاثة أضعاف عقب مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك إثر انتقاله إلى نادي ​كولو كولو​ التشيلي.

وأوضحت هذه المصادر ان راتبه ارتفع من 9 آلاف دولار (ما يعادل 33.8 ألف ريال سعودي) ليصل إلى 25 ألف دولار شهرياً (93.8 ألف ريال سعودي).

ويأتي هذا التحول المالي والمهني اللافت في مسيرة الحارس المخضرم وهو في الأربعين من عمره، ليوقع عقداً جديداً ويعيد إطلاق مسيرته الكروية في مرحلة متأخرة يفضل فيها معظم اللاعبين الاعتزال.