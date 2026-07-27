فارسی | العربي | English

kayhan.ir

رمز الخبر: 227441
تأريخ النشر : 2026July27 - 20:50
سرویس کیهان عربی » اخبار
الف الف

كورتوا يطمئن ريال مدريد ويؤكد جاهزيته للموسم الجديد

 

طمأن الحارس البلجيكيتيبو كورتواجماهير ريال مدريد بشأن حالته البدنية، مؤكداً تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلجيكا خلال ربع نهائي كأس العالم أمام اسبانيا.

وقال كورتوا إنه لم يعد يشعر بأي انزعاج، مشيراً إلى أن الإصابة كانت طفيفة ولم تثر قلقه منذ البداية.

ومن المنتظر أن يعود إلى تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس نهاية الأسبوع الجاري استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدربجوزيه مورينيو​.

كما سيواصل دوره كالحارس الأول للفريق، إلى جانب تحمله مسؤوليات أكبر داخل غرفة الملابس بعد ارتقائه إلى المركز الثالث في ترتيب قادة الفريق عقب رحيل داني كارفاخال.

 

الاشتراك
captcha
أكثر زيارة الأكثر تعليقًا