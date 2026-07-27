كورتوا يطمئن ريال مدريد ويؤكد جاهزيته للموسم الجديد

طمأن الحارس البلجيكي ​تيبو كورتوا​ جماهير ريال مدريد بشأن حالته البدنية، مؤكداً تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلجيكا خلال ربع نهائي كأس العالم أمام اسبانيا.

وقال كورتوا إنه لم يعد يشعر بأي انزعاج، مشيراً إلى أن الإصابة كانت طفيفة ولم تثر قلقه منذ البداية.

ومن المنتظر أن يعود إلى تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس نهاية الأسبوع الجاري استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب ​جوزيه مورينيو​.

كما سيواصل دوره كالحارس الأول للفريق، إلى جانب تحمله مسؤوليات أكبر داخل غرفة الملابس بعد ارتقائه إلى المركز الثالث في ترتيب قادة الفريق عقب رحيل داني كارفاخال.