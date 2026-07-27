ارتيتا يريد خطف فينيسيوس جونيور

افادت تقارير صحفية بوجود اهتمام كبير من قبل ​مايكل ارتيتا​، مدرب أرسنال الإنكليزي، بالفكرة المتعلقة بالتعاقد مع البرازيلي ​فينيسيوس جونيور​، نجم ​ريال مدريد​.

ووفقاً لمصادر مقربة من اللاعب، فإن احتمال انتقاله إلى صفوف الفريق اللندني يبدو أمراً معقداً وصعب التحقيق في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار رغبة أرسنال لتعزيز خط هجومه بلاعبين من طراز عالمي، إلا أن تمسك النادي الملكي بنجمه، إلى جانب الشروط المالية والتعاقدية، يشكل عقبة رئيسية أمام إمكانية تحويل هذه الرغبة الى مفاوضات رسمية على ارض الواقع.