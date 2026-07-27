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رمز الخبر: 227440
تأريخ النشر : 2026July27 - 20:50
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ارتيتا يريد خطف فينيسيوس جونيور

 

افادت تقارير صحفية بوجود اهتمام كبير من قبلمايكل ارتيتا، مدرب أرسنال الإنكليزي، بالفكرة المتعلقة بالتعاقد مع البرازيليفينيسيوس جونيور، نجمريال مدريد​.
ووفقاً لمصادر مقربة من اللاعب، فإن احتمال انتقاله إلى صفوف الفريق اللندني يبدو أمراً معقداً وصعب التحقيق في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار رغبة أرسنال لتعزيز خط هجومه بلاعبين من طراز عالمي، إلا أن تمسك النادي الملكي بنجمه، إلى جانب الشروط المالية والتعاقدية، يشكل عقبة رئيسية أمام إمكانية تحويل هذه الرغبة الى مفاوضات رسمية على ارض الواقع.

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