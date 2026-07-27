منتخب إيران للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى نهائي بطولة “كافا”

طهران/ ارنا- تأهل المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية إلى نهائي بطولة آسيا الوسطى (كافا) إثر فوزه على نظيره الكازاخستاني في نصف النهائي، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى بطولة آسيا.

وأفادت "إرنا" أن مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة آسيا الوسطى للكرة الطائرة الشاطئية (كافا) أُقيمتا اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتمكن المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية من حجز بطاقة التأهل إلى بطولة آسيا، بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منتخب كازاخستان (2) بنتيجة شوطين دون رد، ليبلغ بذلك المباراة النهائية.

وفي المباراة الأخرى من الدور نصف النهائي، خسر المنتخب الإيراني الآخر أمام منتخب كازاخستان (1) بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد.