اكتئاب الرجال.. علامات تكشف الحالة ومتى يؤثر على الصحة الجنسية؟

لا يقتصر الاكتئاب على النساء فقط، فالرجال قد يعانون منه أيضًا، لكن طريقة ظهوره قد تكون مختلفة في كثير من الأحيان. وقد تمر بعض الحالات دون اكتشاف بسبب محاولة بعض الرجال إخفاء مشاعرهم أو تجنب الحديث عن حالتهم النفسية وطلب الدعم.

ويؤكد المختصون أن التعرف على العلامات المبكرة للاكتئاب يساعد في الحصول على المساعدة المناسبة قبل تفاقم الأعراض.

ما أبرز أعراض الاكتئاب عند الرجال؟

توجد أعراض مشتركة بين الرجال والنساء، مثل الشعور بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء المعتادة واضطرابات النوم، إلا أن الرجال قد يظهر لديهم الاكتئاب أحيانًا من خلال تغيرات سلوكية وانفعالية واضحة.

ومن أبرز الأعراض:

الشعور المستمر بالحزن أو الفراغ الداخلي.

فقدان الرغبة في ممارسة الهوايات والأنشطة التي كانت مصدرًا للمتعة.

تغيرات ملحوظة في الشهية أو الوزن.

اضطرابات النوم، سواء الأرق أو النوم لفترات طويلة.

الشعور بالإرهاق وقلة الطاقة.

ضعف القدرة على التركيز واتخاذ القرارات.

علامات سلوكية قد تشير إلى اكتئاب الرجل

قد لا يظهر الاكتئاب عند الرجال دائمًا على شكل حزن واضح، بل قد يظهر من خلال تصرفات وسلوكيات مختلفة، منها:

زيادة العصبية وسرعة الغضب.

نوبات انفعال متكررة أو سلوك عدواني.

الانسحاب من اللقاءات العائلية والاجتماعية.

الإفراط في العمل لتجنب التفكير في المشاعر السلبية.

صعوبة تحمل المسؤوليات اليومية في العمل أو المنزل.

اللجوء إلى الكحول أو المواد المخدرة كوسيلة للهروب من الضغوط.

الدخول في سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل المقامرة أو التصرفات غير الآمنة.

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت تمنح الشخص شعورًا بالراحة والسعادة.

الأعراض النفسية والعاطفية للاكتئاب عند الرجال

قد يشعر الرجل المصاب بالاكتئاب بمجموعة من المشاعر الداخلية، أبرزها:

الإحباط المستمر وفقدان الحافز.

سرعة التأثر والانزعاج من المواقف البسيطة.

الشعور بالغضب بشكل أكبر من الشعور بالحزن.

انخفاض الرغبة في الإنجاز أو فقدان الدافع.

الإحساس بالذنب أو عدم القيمة.

أفكار تتعلق بإيذاء النفس أو الانتحار في الحالات الشديدة، وهي علامات تستدعي طلب المساعدة المتخصصة بشكل عاجل.

هل يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية عند الرجال؟

يمكن أن ينعكس الاكتئاب على الحياة الجنسية للرجل، إذ قد يؤدي إلى:

انخفاض الرغبة الجنسية.

صعوبة في الأداء الجنسي.

فقدان الاهتمام بالعلاقة الحميمة.

ويرجع ذلك إلى تأثير الاكتئاب في الحالة النفسية ومستويات الطاقة والتوازن الهرموني، إضافة إلى بعض الأدوية المستخدمة في العلاج التي قد تؤثر في الوظيفة الجنسية.

لماذا قد لا يطلب الرجال المساعدة؟

قد يتجنب بعض الرجال الاعتراف بوجود مشكلة نفسية بسبب نظرة اجتماعية خاطئة تعتبر التعبير عن المشاعر علامة ضعف، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

لكن الاكتئاب حالة صحية يمكن التعامل معها، ويساعد التحدث مع متخصص نفسي وطلب الدعم من الأشخاص المقربين على تحسين الحالة والعودة إلى الحياة اليومية بشكل أفضل.

قد يظهر الاكتئاب عند الرجال بصورة مختلفة عن النساء، إذ يمكن أن يتخذ شكل الغضب أو الانعزال أو تغيرات في السلوك بدلًا من الحزن الواضح. لذلك فإن الانتباه إلى العلامات المبكرة وطلب الدعم المناسب يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الصحة النفسية وجودة الحياة.