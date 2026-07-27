لماذا تتراكم دهون البطن؟ الأسباب الخفية للدهون الحشوية وطرق التخلص منها

قد يلاحظ البعض زيادة في دهون منطقة البطن رغم عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، ما يثير التساؤل حول السبب الحقيقي وراء هذا التراكم. فزيادة دهون البطن لا تعتمد فقط على عدد السعرات الحرارية، بل ترتبط أيضًا بمجموعة من العوامل مثل اضطراب الهرمونات، ومقاومة الإنسولين، وقلة النوم، والتوتر المستمر، ونمط الحياة اليومي.

وتكمن المشكلة بشكل خاص في الدهون الحشوية، وهي الدهون التي تتجمع حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، إذ تختلف عن الدهون الموجودة تحت الجلد بسبب تأثيرها الأكبر في صحة الجسم.

لماذا يخزن الجسم الدهون في منطقة البطن؟

تُعد منطقة البطن من أكثر المناطق التي يميل الجسم إلى تخزين الدهون فيها، خاصة الدهون الحشوية التي تتميز بنشاطها العالي وتأثرها بالهرمونات المسؤولة عن تنظيم الطاقة.

ولهذا قد يعاني بعض الأشخاص من استمرار وجود دهون البطن رغم فقدان الوزن من مناطق أخرى، أو يلاحظون زيادة في محيط الخصر حتى مع عدم الإفراط في تناول الطعام.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

مقاومة الإنسولين: تؤثر في قدرة الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة، وقد تؤدي إلى زيادة تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن.

الإفراط في تناول السكريات: يؤدي تناول كميات كبيرة من السكريات والمشروبات المحلاة إلى ارتفاع مستويات الإنسولين، ما قد يعزز تخزين الدهون.

قلة النشاط البدني: انخفاض الحركة اليومية يقلل من معدل حرق السعرات ويؤثر في عملية الأيض.

قلة النوم: يؤثر النوم غير الكافي في هرمونات الجوع والشبع، وقد يزيد الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات العالية.

التوتر المزمن: يؤدي الضغط النفسي المستمر إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يرتبط بزيادة تخزين الدهون في منطقة البطن.

انخفاض الكتلة العضلية: مع قلة العضلات ينخفض معدل استهلاك الجسم للطاقة، ما قد يسهل تراكم الدهون مع مرور الوقت.

هل دهون البطن أكثر خطورة من الدهون الأخرى؟

لا تقتصر دهون البطن على تأثيرها في الشكل الخارجي فقط، فالدهون الحشوية تُعد أكثر نشاطًا من الدهون الموجودة تحت الجلد، وقد ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية.

ومن أبرز المخاطر المرتبطة بزيادة الدهون الحشوية:

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ارتفاع احتمالية الإصابة بالكبد الدهني.

اضطراب ضغط الدم.

زيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يمكن التخلص من دهون البطن؟

لا توجد طريقة تستهدف دهون البطن وحدها، لكن تحسين نمط الحياة بشكل عام يساعد على تقليل الدهون المتراكمة وتحسين صحة الجسم.

ومن أهم الخطوات الفعالة:

تناول كمية كافية من البروتين

يساعد البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية، وزيادة الشعور بالشبع، ودعم عملية حرق الطاقة.

تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة

يساعد الحد من المشروبات المحلاة والحلويات والأطعمة المصنعة على تحسين التحكم في مستويات السكر وتقليل تخزين الدهون.

ممارسة تمارين المقاومة

تساعد تمارين القوة على بناء العضلات، وهو أمر مهم لرفع معدل الحرق ودعم صحة الأيض.

زيادة النشاط اليومي

يُعد المشي المنتظم من العادات المفيدة التي تساعد على تحسين اللياقة وزيادة استهلاك الطاقة، خاصة عند دمجه مع نظام غذائي متوازن.

الحصول على نوم كافٍ

يساعد النوم لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا على تنظيم الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع.

التحكم في التوتر

تخفيف الضغوط اليومية من خلال الاسترخاء أو ممارسة الأنشطة المفضلة قد يساعد في تقليل تأثير التوتر على الجسم.

أسئلة شائعة حول دهون البطن

هل تظهر دهون البطن فقط بسبب زيادة الوزن؟

ليس بالضرورة، فقد تتأثر دهون البطن بعوامل أخرى مثل الهرمونات، ومقاومة الإنسولين، وقلة النوم، ونمط الحياة.

هل مقاومة الإنسولين تسبب زيادة دهون البطن؟

قد ترتبط مقاومة الإنسولين بتراكم الدهون في منطقة البطن، لأنها تؤثر في طريقة تعامل الجسم مع السكر والطاقة.

هل المشي يساعد على التخلص من دهون البطن؟

نعم، يساعد المشي المنتظم على تحسين حرق السعرات ودعم صحة الأيض، لكنه يكون أكثر فاعلية عند دمجه مع التغذية المناسبة وتمارين المقاومة.

ما أفضل طريقة لتقليل دهون البطن؟

أفضل نهج هو الجمع بين نظام غذائي متوازن، والحركة المنتظمة، وتمارين بناء العضلات، والنوم الجيد، وتقليل التوتر.

تراكم دهون البطن لا يرتبط دائمًا بالإفراط في تناول الطعام، بل هو نتيجة تداخل عوامل عديدة تشمل الهرمونات، والعادات الغذائية، ومستوى النشاط البدني، وجودة النوم. ويمكن تقليل هذه الدهون وتحسين صحة الجسم من خلال اتباع أسلوب حياة متوازن ومستمر.