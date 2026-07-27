بعد نيجيريا.. واشنطن تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية مباشرة في مالي تستهدف جماعة ""نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في خطوة قد توسّع نطاق التدخل العسكري الأميركي في القارة الأفريقية. ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن تقرير لصحيفة "واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أنّ مقترح توجيه ضربات إلى الجماعة لا يزال قيد البحث داخل الإدارة، وسط انقسام بين كبار المسؤولين بشأن التداعيات العسكرية والدبلوماسية والجيوسياسية لأي تحرك من هذا النوع. في حين لم يعلن البيت الأبيض أو "البنتاغون" قراراً نهائياً بتنفيذ العملية.

وبحسب التقرير، يدفع مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، سيباستيان غوركا، باتجاه اعتماد الخيار العسكري، بينما يحذّر مسؤولون وخبراء من مخاطر توسيع المواجهة في منطقة تشهد وجوداً عسكرياً روسياً وديناميات أمنية شديدة التعقيد.