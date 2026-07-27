بوتين: المرحلة الراهنة أحد المنعطفات الحاسمة في تاريخ روسيا

الميادين/ أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أنّ ملامح النظام العالمي الجديد تتشكّل الآن في خضمّ الصراع المحتدم والمنافسة الشرسة، مشدّداً على أنّ روسيا تواصل الدفاع عن الأمن والعدالة والحقيقة.

وجدّد بوتين في كلمة ألقاها خلال اجتماع في الكرملين مع نواب مجلس الدوما في دورته الثامنة التي تختتم أعمالها التأكيد أنّ روسيا ستحقّق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة، مشيراً إلى أنّ جميع القرارات الاستراتيجية التي تتخذها البلاد تستند بالكامل إلى مصالح شعبها. كما شدّد الرئيس الروسي على أنّ القيادة الروسية، بالتعاون والتلاحم مع شعبها، مستعدّة للتصدّي بحزم لأيّ تحرّكاتٍ معادية تستهدف البلاد. بوتين وصف المرحلة الراهنة بأنها "أحد المنعطفات الحاسمة في تاريخ روسيا حيث يكون مصير الشعب ومستقبله على المحكّ".