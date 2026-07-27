انقرة تبدي استعدادها لتنظيم جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

روسيا اليوم/ أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" بأن تركيا مستعدة لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا في إسطنبول في أقرب وقت ممكن إذا أكد الطرفان استعدادهما للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال المصدر الدبلوماسي: "يمكن تنظيم المفاوضات في إسطنبول في أقرب وقت ممكن، ويكفي لذلك صدور إشارات تفيد بموافقة الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

هذا وطالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق بوقف التصعيد في البحر الأسود معتبرا أن استهداف الموانئ والسفن المدنية غير مبرر، داعيا لاستئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد أعرب خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أومسك يوم 25 يوليو، عن اعتقاده بأن تسوية النزاع في أوكرانيا يمكن أن تستند مجددا إلى صيغة اتفاقات إسطنبول.