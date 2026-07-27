بيونغ يانغ تؤكد استمرارها في تحديث القوات النووية

العالم/ قالت كيم يو جونغ، رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي وشقيقة الزعيم كيم جونغ أون، إن قوات بلادها النووية ستخضع لتحديث مستمر. وشددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي على أن القوات النووية، ستظل أفضل ضمانة للدفاع عن البلاد.

وأضافت، في حديث نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "موقفنا ثابت وواضح: قوات الردع النووي هي درع موثوقة لسيادة الدولة وأفضل ضمانة للحماية... سيتم تحديث القدرة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باستمرار دون أدنى انقطاع". ووفقا لها، هذه الحماية تبقى ضرورية جدا، في ظل أزمة خلقتها قوى معادية في المنطقة. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن قيادة كوريا الشمالية تبنت قرارا يقضي بالارتقاء بقواتها النووية وتطويرها من حيث الكم والكيف.