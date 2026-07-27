نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

العالم/ أفاد النائب ريتشارد بيرغون في البرلمان البريطاني، ان أكثر من 80 عضواً في البرلمان من مجلسي العموم واللوردات، ومن 9 أحزاب مختلفة، وقعوا عريضة تطالب بفرض عقوبات واسعة النطاق ضد الكيان الصهيوني. وأفادت مصادر إخبارية، بأن العقوبات الواسعة التي دعا اليها البرلمانيون البريطانيون ضد الكيان الصهيوني، تشمل "وفقاً للتقرير"، حظر بيع الأسلحة، وعقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى حظر شراء وبيع منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من النقاش في البرلمان البريطاني حول مشروع قانون يعرف بـ"العقوبات من أجل السلام"، وهو مشروع تقدم به حزب العمال، ويؤكد على معاقبة المستوطنين المتطرفين، ووقف التجارة مع المستوطنات الصهيونية.

وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت في وقت سابق أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد تدعم اتخاذ تدابير ضد التجارة مع المستوطنات غير القانونية للكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً لكالاس، فإن الخيارات التي يتم دراستها تشمل حظر استيراد السلع المنتجة في هذه المستوطنات، وفرض رسوم جمركية وقيود على الصادرات.