استطلاع: 80% من الأميركيين يرون حرب إيران أصعب مما توقعه ترامب

أظهر استطلاع للرأي أن ما يقارب 8 من كل 10 أميركيين يرون أن الحرب على إيران كانت أصعب مما توقعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لصحيفة "The hill".وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف"، إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين البالغ عددهم 2193 شخصاً يعتقدون أن إدارة ترامب واجهت صعوبة أكبر في إدارة الصراع مما كانت تتوقع.

أما بالنسبة إلى مستقبل الحرب، فقد قال 37% من المشاركين في الاستطلاع إن الحرب ستستمر لأشهر، وقال 21% إنها ستستمر لسنوات، بينما رأى 9% أنها ستستمر لأيام أو أسابيع، في حين لم يُبد نحو ثلث المشاركين رأيًا واضحًا.

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع رأي أجرته "بوليتيكو" في تموز/يوليو الحالي أن نسبة ناخبي حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) الذين يرون أن الحرب تستحق تكلفتها الاقتصادية انخفضت إلى ما يزيد قليلاً على الثلث، بعد أن كانت 50% في أيار/مايو الماضي.