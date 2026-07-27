الجيش السوداني يفك الحصار عن الأبيض ويتقدم شمال كردفان

العالم/ وسط أجواء من الاحتفال الشعبي، استقبل السودانيون نبأ تقدم الجيش في شمال كردفان، بعد سيطرته على مدن بارا وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ، وإحكام قبضته على طريق الصادرات الاستراتيجي بين أم درمان والأبيض، في خطوة أنهت الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض.

عبر الشعب السوداني عن فرحته بالانتصارات التي حققها الجيش السوداني في مدينة بارا وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ في شمال كردفان، بعد أن تمت السيطرة تماما على طريق الصادرات الإستراتيجي الذي يربط مدينة أم درمان بمدينة الأبيض ما أدى لرفع الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على هذه المدينة .