العتبة العلوية المقدسة تعلن عن خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية

* مسرور بارزاني: ملتزمون بمكافحة الفساد وتعزيز جهود النزاهة

النجف الأشرف ـ واع / أعلنت العتبة العلوية المقدسة، عن خطتها الخاصة لاستقبال ملايين الزائرين المشاركين في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال معاون رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة جعفر البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العتبة استنفرت كوادرها منذ بداية شهر صفر الخير، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والصحية في النجف الأشرف، بهدف توفير أفضل الخدمات وتحسين تجربة الزائرين ونقل أجواء الزيارة إلى العالم".

وأضاف أن "الخطة الأمنية تتضمن تعاوناً واسعاً مع الجهات المعنية، إلى جانب نشر فرق الإخلاء الطارئ والإسعاف الفوري في محيط العتبة المقدسة والطرق المؤدية إليها، فيما تشمل الخطة الخدمية فرش مساحات التوسعة، وتهيئة منافذ مياه الشرب، وتظليل مساحات واسعة من محيط العتبة وصحن السيدة الزهراء (عليها السلام)، فضلاً عن توفير مراوح الرذاذ والمياه المبردة والمبردات في مناطق التوسعة ومحيط العتبة."

وفي الجانب الإعلامي، أوضح البديري أن "خطة إعلامية متكاملة بدأ تنفيذها منذ الأول من شهر صفر، وتتضمن بثاً مباشراً على مدى 20 يوماً من طرق الزائرين الممتدة من البصرة وصولاً إلى كربلاء، إلى جانب برامج وتقارير وقصص مستلهمة من المواكب والزائرين"، مشيراً إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل طريق كربلاء ـ بغداد، فضلاً عن النقل المباشر من العتبة العلوية وطريق النجف ـ كربلاء.

وتابع أن المركز الخبري والإنتاج الرقمي في العتبة يعملان على إنتاج محتوى واسع يواكب الزيارة، يتضمن مقاطع توجيهية وعزائية، فيما جرى افتتاح مركز إعلامي متخصص في المدرسة الغروية لاستقبال الإعلاميين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لنقل أجواء الزيارة في النجف الأشرف.

وأشار البديري إلى تهيئة أماكن مبردة ومكيفة لاستقبال الزائرين، مؤكداً أن "جميع مساحات التوسعة والصحن الشريف وصحن السيدة الزهراء ستفتح بكامل طاقتها الاستيعابية، مع توفير المياه المبردة وأماكن الاستراحة والخدمات اللازمة".ولفت إلى أن مضيف الزائرين التابع للعتبة سيقدم خدماته عبر أكثر من تسعة منافذ في محيط العتبة المقدسة، مبيناً أن المضيف قدم خلال العام الماضي أكثر من 250 ألف وجبة، مع توقعات بزيادة عدد الوجبات المقدمة هذا العام، بهدف توفير سبل الراحة والخدمة للزائرين.

في جانب آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأحد، بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لسنة 2026 للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور أعضاء المجلس".

وأضاف أن "المجلس اطّلع خلال الجلسة، على الدراسة المالية الخاصة بمدخلات ومخرجات قطاعي التصفية والتوزيع للمنتجات النفطية، التي أعدّتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، وما تضمنته من مؤشرات وتقييمات تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القطاع ورفع مستوى أدائه".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"إعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط، تعتمد أفضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، وتعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة استثمار الموارد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني".

بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، يوم الأحد، التزام الإقليم بمكافحة كل أشكال الفساد، متعهداً بتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم للمضي قُدماً في جهود القضاء على الفساد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مسرور بارزاني استقبل رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة النزاهة إيجازاً بشأن أعمال الهيئة وأنشطتها خلال المدة المنصرمة".

وتابع البيان، أنه "جرى التشديد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في إقليم كردستان، بغية التصدي للفساد ووضع حد لهدر المال العام".

وأكد بارزاني، خلال اللقاء "التزام حكومة إقليم كردستان بمكافحة كل أشكال الفساد"، مجدداً "استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتنسيق مع هيئة النزاهة، بهدف المضي قُدماً في جهود القضاء على الفساد".