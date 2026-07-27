قوات الكيان المحتل تواصل اعتداءاتها في غزة وتخلف شهداء وجرحى

* "إعلام الأسرى" يطالب بالتدخل لإنقاذ الأسير حلمي كركي لتدهور صحته

روسيا اليوم/ أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أربعة فلسطينيين متهمين بالتورط في حادثة سرقة سلاح جندي إسرائيلي كان في إجازة، وذلك في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك للجيش وشرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام، أن القوات نفذت عمليات بحث مكثفة أسفرت عن العثور على السلاح المسروق واعتقال اثنين من المشتبه بهم، في عملية أمنية وصفتها المصادر العسكرية بأنها جاءت نتيجة جهود استخباراتية وعملياتية مكثفة.

وأوضح البيان أن عملية الاعتقال تمت على مراحل، حيث قامت قوات من وحدة "دوفدفان" خلال الليل باعتقال مشتبه به آخر في منطقة يطا، قبل أن يسلم مشتبه به رابع نفسه لموظفي الإدارة المدنية في وقت لاحق من اليوم، وجاءت هذه الاعتقالات في إطار ملاحقة المتورطين في الحادثة، وقد تم تحويل جميع المعتقلين إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في جانب آخر، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 3 شهداء و12 مصاباً بنيران الاحتلال إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وفي قصف إسرائيلي من مسيّرة قرب جسر بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي القطاع، أصيب عدد من الأشخاص بينهم من وصفت حالتهم بالخطيرة. واستهدف الاحتلال بالقصف المدفعي جنوبي مدينة خان يونس.

يأتي ذلك، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة منتهكاً اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أسفر عن ارتقاء 1,203 شهداء، فضلاً عن إصابة 3,900 آخرين.

وفي سياق العدوان والحصار، أكدت وزارة الصحة في غزة بدء العد التنازلي لتوقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى خلال أيام قليلة بسبب النفاد الحاد لركائز التشغيل. وحذّرت من أنّ توقف خدمات النقل سيتسبب في شلل تام لوصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات، وعدم تمكن المرضى من الحصول على الرعاية اللازمة. وطالبت الوزارة الجهات الدولية والإغاثية بالتدخل الفوري لإنقاذ منظومة النقل والإسعاف في القطاع.

هذا و طالب من جانبه "إعلام الأسرى" بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير حلمي كركي بعد تدهور صحته. حيث طالب مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ياسين حلمي كركري (49 عامًا) من بلدة سالم شرقي نابلس، الذي يعاني من تدهور صحي خطير بعد تعرضه لاعتداء داخل سجن عوفر تسبب بكسور في القفص الصدري وإصابات في الطحال والكلى.

ودعا المكتب المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال لتوفير العلاج اللازم ووقف الانتهاكات بحقه. وأفاد بأن إدارة السجون لم تنقله إلى المستشفى إلا بعد إضرابه عن الطعام والماء لمدة 8 أيام، ولا يزال بحاجة إلى علاج وفحوصات عاجلة. وأكدت عائلته استمرار الإهمال الطبي رغم معاناته أزمات قلبية ومشكلات صحية متفاقمة.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأنّ قوات القمع الإسرائيلية نفّذت عملية قمع وحشية بحقّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون.

وأوضح المكتب أنّ الأسيرات في "الدامون" أُجبرن على البقاء على بطونهن لنحو ساعة وهنّ مقيّدات الأيدي ومعصوبات الأعين خلال عملية القمع، مشيراً إلى أنّ "صرخاتهن واستغاثاتهن دوّت في أرجاء القسم بعد تعرّضهن للغاز والاعتداء والضرب".