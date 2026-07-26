بزشكيان: ينبغي ملاحقة الاعتداءات الاميركية عبر المنظمات الدولية

طهران-فارس:-صرح رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إن الهجمات الأمريكية على المنشآت المدنية تعد انتهاكا صارخا يرقى إلى جريمة حرب؛ مؤكدا ضرورة ملاحقة هذه الاعتداءات قانونيا عبر المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

وتفقد الرئيس بزشكيان امس الأحد مقر وزارة الطرق والتنمية الحضرية وعقد اجتماعا مع وزيرة الطرق ومساعديها وكبار مسؤولي الوزارة حيث استعرض خلاله آخر أوضاع البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في البلاد.

ولفت رئيس الجمهورية إلى الأضرار التي لحقت بالمنافذ الحدودية والجمارك والبنى التحتية لقطاع النقل البري والسككي والبحري والجوي في البلاد؛ معتبرا هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب، وأكد ضرورة متابعتها قانونيا عبر المراجع والمنظمات الدولية المختصة.

كما اعتبر أن تطوير التعاون الإقليمي وتعزيز الترابط في البنى التحتية مع الدول المجاورة من الأولويات الاستراتيجية للحكومة؛ قائلا: إن الدبلوماسية النشطة التي تنتهجها الحكومة وفّرت أرضية مناسبة لتوسيع التعاون في مجالي النقل والترانزيت، وإن استكمال وربط شبكات السكك الحديدية مع دول الجوار من شأنه أن يؤدي دورا فاعلا في تعزيز الصمود الاقتصادي، وتطوير ممرات العبور الدولية، والاستفادة القصوى من الإمكانات الجيوسياسية التي تتمتع بها البلاد.

وشدد الرئيس بزشكيان على ضرورة إعادة إعمار وتحديث المحطات والمنشآت والبنى التحتية المتضررة وفق المعايير الدولية؛ قائلا: ينبغي اغتنام هذه الفرصة لإنشاء بنى تحتية تستوفي أعلى المعايير العالمية الحديثة في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية ونقل البضائع والإدارة الذكية والتقنيات الحديثة، إذ إن هذا النهج، إلى جانب رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة شبكة النقل.

وثمن رئيس الجمهورية الجهود المتواصلة على مدار الساعة، وبروح المسؤولية والتفاني، التي بذلها المدراء والخبراء وموظفو وزارة الطرق والتنمية الحضرية؛ معتبرا أن استمرار تقديم الخدمات، والحفاظ على استقرار شبكة النقل، ومنع أي خلل في خدمات النقل البري والسككي والجوي والموانئ، يجسد التزام وكفاءة وروح الخدمة لدى منتسبي الوزارة.وتابع قائلا: بهذه الروح، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها جميع مؤسسات الحكومة، إلى جانب دعم الشعب ومساندته، سيتم إحباط جميع المؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء لإحداث خلل في الخدمات والبنى التحتية للبلاد.كما أصدر رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع التوجيهات اللازمة لتسريع إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، وتفعيل المسارات البديلة، وتعزيز قدرة شبكة النقل على الصمود، وتسهيل تقديم الخدمات.