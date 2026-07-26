عراقجي يدعو يدعو لمحاسبة كييف على عدوانها ضد سفينة تجارية ايرانية

طهران-مهر:-أجرى وزير الخارجية "عباس عراقجي"، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي"كايا كالاس" ، خلال اتصال هاتفي مباحثات بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أدان وزير الخارجية بشدة وحزم الهجوم العسكري الذي شنه النظام الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية في بحرالخزر، وطالب برد فعل حازم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي والجهات الداعمة له.

وأكد الجانبان، في إشارة إلى التطورات في الخليج الفارسي ومضيق هرمز عقب رد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاعتداءات الأميركية ضد إيران، ضرورة اتخاذ مبادرات دبلوماسية لإدارة التوترات.

هذا واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني في طهران على خلفية الهجوم الإجرامي الأوكراني ضد سفينة تجارية إيرانية في بحرالخزر.

ووعقب العمل الإجرامي الذي ارتكبه الجيش الأوكراني بالهجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين (خزر) فجر السبت 25تموز/ يوليو والذي أسفر عن استشهاد بحار وإصابة آخرين، تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران من قبل مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوراسيا منوشهر مرادي وتم إبلاغه باحتجاج بلادنا الشديد على هذا العمل العدائي والإجرامي.

كما تم تحذير القائم بالأعمال الأوكراني من أن الهجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين (خزر) لا يُعد انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فحسب، ومثالًا على عمل عدواني، بل يُشكل أيضًا تهديدًا واضحًا لأمن جميع الدول الساحلية، ويجب محاسبة الحكومة الأوكرانية في هذا الشأن ومعاقبة قادة ومرتكبي هذه الجريمة.

كما شدد الجانب الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن أمنها ومصالحها الوطنية، وأن أي اعتداء على أرواح مواطنيها أو ممتلكاتهم لن يمر من دون رد.