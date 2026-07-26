قاآني:على السعودية ان تتعظ من التخبط الاميركي

طهران- ارنا:- قال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد "إسماعيل قاآني": إن رفع الحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما يشكل مطلبا إنسانيا وحقا مشروعا للشعب اليمني.

وأكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، في رسالة له، أن "رفع الحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاماً مطلب إنساني وحق مشروع للشعب اليمني".

وأضاف: من المتوقع أن تستفيد السعودية من تجربة السياسات الأمريكية غير الرشيدة وعالية الكلفة، وأن تنهي الحصار الذي تفرضه على بلد مسلم يزيد عدد سكانه على 38 مليون نسمة.

وتابع العميد "قاآني": إن المسلمين في أنحاء العالم يتطلعون إلى أن توجه السعودية، التي تعد نفسها خادمة الحرمين الشريفين، إمكاناتها وجهودها نحو دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني، بدلاً من مواصلة الحرب والضغط على شعب مسلم ومظلوم.

وأکد: إن السعي لإنقاذ غزة مدعاة فخر، وليس الاستمرار في فرض الحصار على الشعب اليمني.