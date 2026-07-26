نيويورك تايمز تكشف الأسباب الرئيسية وراء تراجع ترامب عن قصف ايران

طهران-فارس:- ذكرت صحيفة نيويورك، نقلاً عن مصادر أمريكية مطلعة، أن ترامب تراجع حالياً عن خطته لتصعيد الهجمات ضد إيران، وهو قرار اتُخذ لعدة أسباب مهمة، من بينها نقص الاحتياطيات في الدفاعات الجوية.

وأفادت نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن دونالد ترامب تخلى على الأقل في الوقت الراهن، عن خططه لتوسيع نطاق الهجمات ضد إيران، لأن تصعيد الحرب قد يُخفض من حجم الخزين من صواريخ باتريوت وغيرها من الذخائر الدفاعية إلى مستوى مُقلق.

وبحسب الصحيفة، يُعدّ انخفاض مخزونات الدفاع أحد العوامل التي تجعل عودة واشنطن إلى شنّ هجمات واسعة النطاق على إيران خطوةً بالغة الخطورة.

وتشمل المخاوف الأخرى التي تُؤرّق البيت الأبيض: المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وهشاشة حلفاء واشنطن العرب أمام الهجمات الإيرانية، والتداعيات الاقتصادية العالمية، وتفاقم أزمة الطاقة واللاجئين.

وذكرت نيويورك تايمز، نقلاً عن مصدرين مُطّلعين، أن هذه المسألة نُوقشت في اجتماع عُقد الجمعة مع كبار مستشاري ترامب وأعضاء حكومته، وأن جزءًا كبيرًا من المناقشات خُصّص لوضع صواريخ باتريوت ومنظومات الدفاع الأخرى.

كما أوضحت الصحيفة أن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن إثر فشل منظومة باتريوت قد زاد من مخاوف المسؤولين الأمريكيين بشأن انخفاض مخزونات الدفاع.

ووفقًا للتقرير، حذّر دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ترامب في اجتماعات خاصة من أن استئناف العمليات واسعة النطاق ضد إيران أمرٌ ممكن عسكريًا، إلا أن مثل هذه الخطوة ستُقلّص بشكلٍ خطير مخزون القيادة المركزية الأمريكية من صواريخ الاعتراض. في حين امتنع متحدث باسم الجنرال كين عن التعليق على نصيحته لترامب.

وأضافت الصحيفة أن ترامب يتخذ قرارًا بشأن استمرار الحرب مع إيران في وقت وصلت فيه جهود إعادة فتح مضيق هرمز إلى طريق مسدود، وتوقفت المفاوضات، وفشلت الضربات الأمريكية الأخيرة في ردع إيران عسكريًا.

وأفاد مصدران مطلعان للصحيفة أيضًا بأن جميع أفراد الدائرة المقربة من ترامب تقريبا لا يرون تصعيد العمليات العسكرية فكرة صائبة. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أنه على الرغم من استئناف الحصار البحري الأمريكي، تمكنت إيران من استئناف بعض صادراتها النفطية، وخاصة إلى الصين، بعد توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يونيو/حزيران.