اميركا تفر ثلاث مرات خلال 19 يوما

ان حجم الامطار الصاروخي الايراني على ثلاث قواعد اميركية : موفق السلطي والامير حسن والملك حسين في الاردن تسبب في تدميرها ومن ثم نقل الاسلحة الى القواعد الاوربية في جنوب اوربا.

فالتخريب الشامل لقاعدة الازرق – موفق السلطي – فيما تحولت عشر قواعد مستقرة في خمس دول جنوب الخليج الفارسي من قواعد عسكرية الى مراكز اسناد للعمليات الجوية.

فيما تفيد المعلومات الواصلة بان ما يقرب من ثمانين في المائة من العتاد قد تم نقله الى الجنوب الاوربي كدول : بلغاريا واليونان وقبرص فيما صدر من حلف الناتو بيان يفيد انه اذا ما تمت مهاجمتنا من قبل ايران فسنقوم بالرد.

ان اميركا والكيان الصهيوني وخمس دول عربية انهزمت خلال 19 يوما ثلاث مرات : مرة فرت القوات الاميركية من عشر قواعد عسكرية . ومرة فرت من مضيق هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي. ومرة من القواعد العسكرية الثلاث في الاردن.

فهذه الحرب لاهميتها المركبة من جبهتين كبيرتين قد دفعت سائر الاحداث العسكرية والسياسية العالمية للحاشية اذ ان واحدة منها هي الحرب في اوكرانيا لخمس سنوات.

ان ترامب ولفقدانه للتجربة العسكرية وعدم امتلاكه لاي معلومات ميدانية يعتقد ان الجيش الاميركي قادر على فعل اي شيء ولكنه حين تلقى ضربات موجعة من القوات الايرانية كتب على مواقع التواصل وموقعه الشخصي: ان ايران عنودة جدا.

وهذا اقرار بوقوعه في شباك القدرات الايرانية. ولذا نجده قد تراجع ثلاث مرات في تغريداته: المرة الاولى حين قال انه اذا استمرت ايران هجماتها فسافتح عليها ابواب جهنم.

وفي الثانية قال انه اذا استمرت ايران بمهاجمة القواعد الاميركية في الاردن فساصدر امرا لقيادة سنتكام بمهاجمة البنى التحتية العسكرية والنووية الايرانية لاسيما – جبل الفأس - . وفي الثالثة انه اذا استمرت ايران والحوثيون بمهاجمة السفن فسأستقطع كل الخسائرمن الارصدة الايرانية المجمدة!

فما هي المسافة من فتح ابواب جهنم الى قصف جبل الفأس والى سرقة الارصدة؟

فلم تتجاوز الاسبوع لتتضح قوة الجيش الاميركي!

ان عمليات – نصر 2 – والتي استهدفت القواعد الاميركية في الاردن هي واحدة من العمليات العجيبة للقوات الايرانية خلال الشهر الخامس من الحرب.

فخلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة شعرت الاوساط العسكرية الاميركية باليأس من فض النزاع بالقوة القاهرة . الامر الذي دفعهم للجوء الى ارسال 11 وسيطا لاستئناف جولة جديدة من التفاوض فيما ادعى ترامب ان ايران ورغم حفظها لقدرتها مستعدة للتفاوض.

فما الذي فعلته عمليات – نصر 2 – ليتوصل الاعداء الى اليأس؟ فالحالة الهجومية قد عكست القدرة العسكرية الايرانية دون ان تتقيد باي محدودية في التحرك العسكري. والامر الاخر الذي امتازت بها عملية – نصر 2 – استهدافها منصات المضادات ومراكز الاسناد المعادية من جهة ومن جهة اخرى انها فتحت افاق الاستهدافات الموفقة سواء بالصواريخ ام بالمسيرات.

ان افراغ القواعد الاميركية وابعاد التجهيزات عن مرمى الاصابات الايرانية قد فتح المجال امام التحرك الذي كان يضغط لعدة اشهر وهذا ما جعل الدول الخائنة كالسعودية والامارات وقطر والكويت والبحرين أكثر يأسا ولذا توسلوا بالية المسار الدبلوماسي بعد ان قنطوا من الوعود الاميركية . الا ان ايران لم ترض بايقاف قصف القواعد الاميركية وذلك لانه حين يتم التعرض للمواطن الايراني وللسواحل والموانئ الايرانية فلا معنى لاعطاء ضمانة للدول العربية الخائنة.

تأسيسا على ذلك عادت الاطراف التي جاءت تحمل ورقة تمديد وقف اطلاق النار وفتح مضيق هرمز عادوا بأيد خاوية الى اوكارهم. انه من الطبيعي ان تكون الحرب التي شنت لقلب النظام الاسلامي وتقسيم ايران واشتبكت فيها الايدي الغربية المجرمة مع الايدي العربية الخائنة من الطبيعي ان تصل الى وضع تخشى فيه الدول العربية الخائنة من الانهيار الامني وان تدمر جميع مصالحها وكذلك ان تخاف الدول الغربية خسارة حيثياتها ونفوذها عالميا.

في الوقت الذي فرض الشعب الايراني والقوات المسلحة قدراته المادية والمعنوية والاخلاقية مما دفع بدولة مقتدرة كالصين – رغم تحفظاتها - ان تعلن قبل ايام بصراحة بان علاقاتها مع ايران استراتيجية ولايوجد اي تردد في الدفاع عن مواقفها.

ان كل ما استعرضناه هو جانب من تجليات القدرة الالهية في دعم عباده المجاهدين وان اليد الالهية التي استهدفت قلب الترسانة العسكرية المتطورة للاعداء. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

سعد الله زارعي