الخارجية تدين الاعتداء العسكري الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين

طهران/ارنا- أدانت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجوم الذي شنه النظام الأوكراني فجر اليوم السبت على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، ما أدى إلى انفجار السفينة واستشهاد أحد البحارة وإصابة آخر بجروح.

وآکدت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن "هذا الإجراء يشكل انتهاكا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويعد عملا عدوانيا من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج الحرب وتوسيع نطاقها".

وأضافت أن “اعتداء النظام الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوين، والذي أقر به رئيس ذلك النظام صراحة، يدل على استمرار النهج غير المنطقي والعدائي لنظام أوكرانيا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابعت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أنها لم تتدخل قط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وتلفت انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الأوروبية، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى هذه الحقيقة الواضحة، وهي أن نظام أوكرانيا، من خلال مهاجمته سفينة تجارية إيرانية، لم يرتكب انتهاكا دوليا فحسب، بل يسعى أيضا، وبأسلوب خطير، إلى توسيع نطاق الحرب وزعزعة الأمن.

وأکدت وزارة الخارجية: على أي طرف يهتم بالسلام والأمن في شرق أوروبا والمناطق المجاورة أن يتخذ موقفا مسؤولا إزاء هذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه نظام أوكرانيا، وأن يحمل السلطات الحاكمة في أوكرانيا المسؤولية عن هذا الفعل الإجرامي والاستفزازي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع المشروع، لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني. ومن البديهي أن مسؤولية عواقب مغامرة رئيس نظام أوكرانيا تقع على عاتق ذلك النظام وداعميه ومحرضيه”.